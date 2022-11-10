Гендиректор Страхового Дома ВСК назвал три условия для развития рынка киберстрахования в России

По оценкам аналитической компании Vantage Market Research, глобальный рынок страхования киберрисков может к 2028 году достигнуть объема более $26 млрд, однако развитие данного направления в России тормозит несколько факторов, заявил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский на форуме FINOPOLIS 2022.

Выступая в рамках форума на пленарной сессии «Границы кибербезопасности: есть ли они?», Тарновский отметил, что развитию киберстрахования в России мешает отсутствие узкопрофильных специалистов по оценке киберрисков, невысокий спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений.

Для построения эффективной модели киберстрахования, по мнению гендиректора Страхового Дома ВСК, необходимо действовать в трех направлениях.

«Первое из них — HR. На данный момент в отрасли нет универсальных специалистов, обладающих навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж», — констатировал Тарновский.

Решением проблемы, считает спикер, может стать создание учебного заведения, например, занимающегося подготовкой специалистов по оценке киберрисков. Наличие узкопрофильных кадров позволит улучшить методику оценки тяжести последствий киберинцидента, регламентировать отраслевые термины в договорах с потенциальными клиентами.

Второе направление развития сегмента страховой защиты от цифровых мошенников — это аудит киберрисков, добавил Тарновский.

Эксперт пришел к выводу, что на данный момент представители малого и среднего бизнеса уделяют недостаточно внимания проблеме, а крупные компании недооценивают последствия киберпреступлений. При этом, методики кибермошенников значительно шире числа инструментов для защиты от преступлений.

Поэтому предпринимателям необходимо своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак злоумышленников, подчеркнул он.

Тарновский уверен, что способствовать развитию рынка киберстрахования будет также совершенствование законодательства в части ответственности компаний за утечку персональных данных.

Сегодня средний штраф составляет всего 60 тыс. руб., напомнил представитель ВСК.

«При формировании программы страхования киберрисков страховщикам необходимо учитывать множество факторов — оценку системы информационной безопасности организации, уровень зрелости IT-процессов компании, численность специалистов в области информационной безопасности, объем инвестиций в цифровую защиту и сложности IT-инфраструктуры», — заключил Тарновский.