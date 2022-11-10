Кирилл Царев: банки должны прийти туда, где клиенту удобно получать услуги

Банки должны оказаться там, где они нужны клиенту для получения нефинансовых услуг, поэтому они уйдут под капот мобильных приложений и различных сервисов, заявил на секции «Цифровизация банкинга — что дальше?» форума FINOPOLIS первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его мнению, в будущем банковские приложения, безусловно, останутся, но будут решать базовые финансовые задачи, в то время как лайфстайл-потребности клиентов будут выполняться в других приложениях.

«Банк в части нефинансовых сервисов — посредник. Ведь людям нужны не сами деньги, а то, что на них можно купить. И банки должны прийти туда, где клиенту удобно эту посредническую услугу получить. Поэтому они уйдут на площадки, где предоставляют конкретные сервисы. Например, вы будете покупать путевку и вам предложат кредит три или четыре банка. И они станут соревноваться друг с другом, кто именно этот кредит сможет предоставить на наиболее выгодных условиях», — отметил Царев.

Также в перспективе на несколько лет Сбер прогнозирует еще большую адаптацию продуктов и сервисов под конкретного клиента, и первый зампред правления организации не исключает, что на своей площадке банки станут предлагать клиентам не только свои сервисы.