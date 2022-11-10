«Газпром»: диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке

Диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» еще больше обострили ситуацию на энергетическом рынке. Об этом сказано в сообщении «Газпрома», передает ТАСС.

«В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план», — заявили в «Газпроме».

В сообщении холдинга уточняется, что сейчас приоритетом снова стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов на системе газопроводов «Северный поток».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Сейсмологи установили два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Швеция, Дания и Германия приступили к расследованию инцидента.