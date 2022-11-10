Bloomberg: российский СПГ с «Сахалина-2» снова стал продаваться по рыночной цене

Сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2» вновь стал продаваться по рыночной цене, передает Bloomberg, ссылаясь на трейдеров.

По информации агентства, российский СПГ больше не продается со скидкой в Азии, что свидетельствует о том, что опасения покупателей насчет санкций и репутационного ущерба «стихают».

«Как сообщают знакомые с ситуацией трейдеры, ООО «Сахалинская энергия» на прошлой неделе продало три партии СПГ с погрузкой в декабре примерно по текущим рыночным ценам, причем одну — с премией», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что, например, в сентябре «Сахалин-2» отгрузил на рынок несколько партий с большой скидкой к ценам на споте на тот период.

Как указывает агентство, прямых санкций в отношении покупок сжиженного природного газа из РФ в настоящее время нет. Так, поставки российского СПГ в другие страны в октябре выросли до рекордного уровня.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что европейские страны увеличили закупки СПГ у России на 50%, до 15 млрд кубометров, в период с января по сентябрь 2022 года на фоне снижения трубопроводных поставок «Газпрома».