Герман Греф призвал дать возможность банкам работать с блокчейн

Регулятивные запреты ставят барьеры на пути развития блокчейн, заявил журналистам на форуме Finopolis президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы глубоко в этой технологии, у нас есть своя платформа, которая зарегистрирована Центральным банком, но в которой отсутствует разрешение на один маленький элемент — это транзакции, — рассказал глава Сбербанка. — Это, знаете, как производить самолет и запрещать ему летать. Без этого элемента эта платформа никому не нужна. Поэтому, конечно же, надо убирать подобного рода запреты, потому что будущее, в том числе финансов, лежит в технологии блокчейн и многих других технологиях в том числе».

Сбербанк запустил в работу свою блокчейн-платформу в 2020 году. Она представляет собой передовой инструмент для организации мгновенных и безопасных сделок по обороту цифровых активов.

Сейчас блокчейн-платформа Сбера позволяет вести учет «зеленых» сертификатов в виде токенов и проводить сделки с использованием смарт-контрактов, гарантируя своевременность и корректность расчетов.

В августе 2022 года на блокчейн-платформе Сбербанка состоялась пилотная сделка по продаже цифровых финансовых активов (ЦФА), которые открывают новый этап развития инструментов финансирования и привлечения капитала в России.

Герман Греф подчеркнул, что более лояльное регулирование требуется не только банковскому сектору, а вообще всей экономике России в части инноваций.