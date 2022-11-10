Bloomberg прогнозирует продолжение «энергетического кошмара» в Европе

Европе грозит дефицит энергии зимой, а следующий год может стать еще хуже. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Для сохранения поставок энергии в дома странам ЕС придется очень умело балансировать между спросом и предложением», — отмечает агентство, добавляя, что Европе придется «принимать трудные решения, чтобы снизить ущерб от грядущей зимы».

В материале указывается, для жителей некоторых стран ставками станут жизнь и смерть.

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в Норвегии по итогам октября вырос на рекордные 7,5%. Главной причиной увеличения показателя стало усиление энергетического кризиса и удорожание энергоносителей. Сильнее всего поднялись цены на продукты питания и безалкогольные напитки. При этом уровень инфляции в скандинавской стране продолжает расти.

До этого заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис обвинил Турцию в том, что она получает «особую» экономическую выгоду благодаря обходу антироссийских санкций, в то время как Греция и другие государства вынуждены платить цену за введенные ограничения.