В ЕК заявили о выделении €1,69 млрд на развитие военно-транспортной инфраструктуры ЕС

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) выделила €1,69 млрд на проекты развития военно-транспортной инфраструктуры Европейского союза до 2027 года. Об этом она заявила, представляя план действий стран ЕС в сфере упрощения военных перевозок по территории Евросоюза, передает ТАСС.

«Мы финансируем проекты двойного назначения в сфере инфраструктуры. Мы выделили бюджет на военные нужды, который составит €1,69 млрд на период до 2027 года», — отметила она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предоставит Молдавии €250 млн помощи. По ее словам, большая часть из которых — €200 млн — пойдет на поддержку Кишинева в сфере энергетики. Также, по словам фон дер Ляйен, ЕК поможет «мобилизовать других международных доноров».

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу в следующем году может не хватить 30 млрд куб. м газа для заполнения хранилищ альянса в преддверии зимнего сезона, который придется на 2023 и 2024 годы.