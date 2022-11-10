В ФТС заявили, что объем параллельного импорта в Россию может превысить $15 млрд

ФТС: объем параллельного импорта в Россию может превысить $15 млрд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Объем параллельного импорта в Россию по итогам текущего года может превысить 15 млрд долларов в стоимостном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

«Данные на конец октября — это 12,6 млрд долларов параллельного импорта и 1,6 млн тонн», — уточнил Давыдов.

По словам первого заместителя руководителя таможенного ведомства, значение в 15 млрд долларов является «осторожным прогнозом к концу 2022 года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее ассоциация информировала, что импорт косметики в России по итогам 2022 года может сократиться на 41%.

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