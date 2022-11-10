«Укрнафта» призвала Зеленского вмешаться в ситуацию с СБУ и компанией

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Евгений Котенко/РИА Новости

Национализированная компания «Укрнафта» призвала президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг блокирования сотрудниками Службы безопасности работы организации, передает РИА Новости.

«Просим президента Украины вмешаться в ситуацию, прекратить беззаконие, которое творится в тылу во время войны», — говорится в сообщении предприятия.

В компании заявили, что третий день подряд «вооруженных лица» находятся в офисе ЧАО «Укрнафта» и не подпускают сотрудников к их рабочим местам, процессы по добыче и переработку также заблокированы.

Кроме того, заблокированы все банковские счета ПАО «Укрнафта», а правительство Украины, министерство обороны, министерство экономики, минэнергетики игнорируют обращения 20-тысячного коллектива, заявили в компании.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины приступила к операции по передаче в госсобственность «одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны»». В «Укрнафте» подтвердили, что на предприятие вошли вооруженные люди.

7 ноября 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам Украины опубликовала постановление о принудительном отчуждении в госсобственность акций компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», их передали в ведение Минобороны Украины.

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