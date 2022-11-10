МВД Польши сообщило, что до 1,2 млн украинских беженцев намерены надолго остаться в стране

close
100%
Petr David Josek/AP

Замминистра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что от 1,1 до 1,2 млн беженцев с Украины планируют остаться в Польше надолго. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«1 млн 439 человек зарегистрированы в реестре PESEL (индивидуальный личный номер). Это самый большой показатель Евросоюзе. Нет ни одного государства, где так много людей планировало бы остаться надолго», — сказал Шефернакер.

По словам заместителя министра, более 90% из них – это женщины с детьми.

По последним данным Пограничной стражи Польши, с конца февраля в Польшу прибыли 7,6 млн украинцев, 5,8 млн граждан вернулись обратно на родину.

Ранее Павел Шефернакер заявлял, что работающих и проживающих в Польше беженцев с Украины обяжут оплачивать жилье. По его словам, в ноябре в парламент страны будут внесены поправки к специальному закону о помощи украинским гражданам.

24 февраля президент РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых антироссийских санкций со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть