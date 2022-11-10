МВД Польши сообщило, что до 1,2 млн украинских беженцев намерены надолго остаться в стране

Замминистра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что от 1,1 до 1,2 млн беженцев с Украины планируют остаться в Польше надолго. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«1 млн 439 человек зарегистрированы в реестре PESEL (индивидуальный личный номер). Это самый большой показатель Евросоюзе. Нет ни одного государства, где так много людей планировало бы остаться надолго», — сказал Шефернакер.

По словам заместителя министра, более 90% из них – это женщины с детьми.

По последним данным Пограничной стражи Польши, с конца февраля в Польшу прибыли 7,6 млн украинцев, 5,8 млн граждан вернулись обратно на родину.

Ранее Павел Шефернакер заявлял, что работающих и проживающих в Польше беженцев с Украины обяжут оплачивать жилье. По его словам, в ноябре в парламент страны будут внесены поправки к специальному закону о помощи украинским гражданам.

24 февраля президент РФ объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых антироссийских санкций со стороны США и их союзников.

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