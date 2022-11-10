Акциз на сладкие напитки вступит в силу на российском рынке с июля 2023 года

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, по условиям которого в России с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости.

Под акциз попадут напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, а также содержащие сахар, сироп с сахаром и мед. Кроме того, под действие нового закона окажутся напитки, в которых количество углеводов в которых составит более 5 граммов на 100 миллилитров напитка, а доля этилового спирта будет выше 1,2%.

При этом из-под действия акциза будут выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко и другие виды напитков, в состав которых входят злаковые, зернобобовые культуры, а также орехи, кокос и продукты их переработки. Сахаросодержащими напитками, согласно новому закону, не признают алкогольную продукцию, доля этилового спирта в которой выше 0,5%.

19 октября РБК со ссылкой на заявление представителей Минсельхоза сообщил о вероятном росте цен на газированные напитки из-за вступления в силу закона о вводе акциза на сахаросодержащие напитки. Кроме того, новый закон может стать причиной снижения производства и потребления подобных напитков в России.