The Times: инвесторы осенью избавлялись от британских гособлигаций рекордными темпами

Иностранные инвесторы, которым принадлежит до 30% государственных облигаций Соединенного Королевства, за последние три месяца продали британские бонды на рекордную сумму в £23 млрд (более $26 млрд). Главной причиной стало усиление политического кризиса в стране из-за роста цен на энергоносители, сообщает газета The Times.

«Иностранные инвесторы за последние три месяца продали британские бонды на рекордную сумму в £23 млрд (более $26 млрд). Держатели британских бондов отреагировали таким образом на вступление в должность премьер-министра Лиз Трасс в начале осени и на обнародование мини-бюджета 23 сентября», — говорится в материале.

В последний раз зарубежные инвесторы впадали в панику на британском рынке ценных бумаг в 2016 году. Тогда власти Британии приняли решение выйти из состава Евросоюза по итогам народного референдума.

Еще одной причиной отказа зарубежных инвесторов от британских бондов стали особенности денежно-кредитной политики Банка Англии, который до недавнего времени придерживался тактики скупки долговых расписок. Однако сейчас местный валютный регулятор отказался от политики количественного смягчения для вливания определенного количества денежных средств в рамках поддержки экономики, уточняется в статье.

В начале октября газета Financial Times сообщила о шоковой реакции мировых финансовых рынков из-за падения курса фунта стерлингов к ведущим зарубежным валютам. Причиной обвала британской валюты стал политический кризис в Соединенном Королевстве из-за плана местных властей по снижению налогов на фоне усиления энергетического кризиса.