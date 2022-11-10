Акции Сбербанка в ходе утренних торгов росли более чем на 3% на корпоративных новостях

На старте торгов четверга 10 ноября котировки Сбербанка росли более чем на 3% на корпоративных новостях. По состоянию на 10:25 мск, стоимость ценных бумаг кредитной организации подскочила на 2,67%, до 130,7 рублей за акцию, свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

В первую минуту торгов обыкновенные акции Сбербанка дорожали до 132 рублей за штуку. Этот показатель был на 3,8% выше уровня закрытия вечерних торгов накануне. При этом привилегированные ценные бумаги кредитной организации к этому времени росли на 3%.

Однако в следующие часы котировки слегка отыграли утренний рост. Ближе к 10:30 мск стоимость акций Сбербанка упала ниже 130 рублей за штуку — до 129,97 руб. (+2,1%).

10 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявил о выходе объемов выдач кредитов банка на докризисный уровень второго полугодия 2021 года. В то же время розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки.

Также глава Сбера сообщил о заработке банком 122,8 млрд рублей по итогам второго месяца осени. Чистая выручка кредитной организации с начала года по конец октября превысила 50 млрд рублей.