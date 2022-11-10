В Москве построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных

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Олег Смыслов/РИА Новости

В Москве инвесторам без торгов передадут в аренду два участка для возведения заводов. Предприятия будут предназначаться для производства кормов для животных и строительных материалов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Площадь участочка для строительства завода по производству кормов для животных — 7,8 га. Компании планируют вложить в эти объекты около 2,5 млрд рублей, добавил Ефимов. Это даст 400 рабочих мест.

Инвестиции в создание производственного комплекса по изготовлению импортозамещающих стройматериалов составят 900 млн рублей. Предприятие создаст 700 рабочих мест. Специализироваться завод будет на фасадных системах и стеклопакетах для инновационных сверхкрупноразмерных модулей.

Ранее сообщалось, что Nestle отложила проект по строительству завода по производству кормов под Новосибирском. В первой половине марта агентство Reuters написало, что компания Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории России в связи с событиями на Украине.

В начале июня депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars.

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