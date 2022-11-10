Зеленский: в Киеве и 15 областях Украины продолжаются отключения электричества

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что веерные отключения электроэнергии по состоянию на вечер среды продолжаются в украинской столице и 15 областях страны. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на этот вечер стабилизационные прекращения поставок электроэнергии есть в 15 областях и в Киеве», — заявил Зеленский.

По его словам, отключения электроэнергии должны проводиться по утвержденным графикам.

«Если отключения вашего дома или улицы происходит сегодня не по графику, сообщайте местным властям и представителям энергетической компании, которая вас обслуживает. Они должны исправить ситуацию и следовать графику», — отметил Зеленский.

Ранее исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что аварийные отключения электроэнергии в городах Украины будут применяться еще две недели.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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