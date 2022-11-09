Российский кабмин выделил 21,2 млрд рублей на строительство дороги в обход Кемерова

Правительство России выделило 21,2 млрд руб. из федерального бюджета на строительство 47-километровой скоростной трассы в обход города Кемерова. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«На строительство северо-западного дорожного обхода Кемерова в 2022-2024 годах из федерального бюджета будет направлено 21,2 млрд рублей. Средства будут предоставлены Кемеровской области в виде бюджетной субсидии на условиях софинансирования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этой дороге город избавится от 15 тыс. ежедневно проезжающих по центральным улицам транзитных машин. Строить обход начали в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. Стоимость работ оценили в 56 млрд руб.

В первой половине сентября газета «Коммерсантъ» написала, что Росавтодор построит новую трассу на западе Подмосковья, которая свяжет город Одинцово, Рублево-Успенское, Можайское и Минское шоссе. Завершить работы планируют до конца 2026 года.

В начале сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что новая трасса М-12 свяжет Россию с рядом стран, в числе которых КНДР, Монголия и Китай.