Wood Mackenzie: запасы дизеля в Европе упадут до 12-летнего минимума весной 2023 года

Запасы дизельного топлива в Европе упадут до минимума с 2011 года к началу весны 2023 года. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie написало агентство Bloomberg.

Как отмечают в компании, Россия по-прежнему является крупнейшим внешним поставщиком дизельного топлива в Евросоюз (ЕС), однако в начале февраля альянс намерен прекратить морской импорт российских нефтепродуктов. В связи с этим в конце зимы ожидается резкое сокращение запасов дизеля.

Вместе с тем, по словам главного аналитика Wood Mackenzie Джеймса Берли, снижение объема запасенного топлива в регионе поспособствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов. В компании спрогнозировали увеличение переработки в северо-западной Европе в ноябре на 420 тыс. баррелей в день, до 6,14 млн баррелей ежедневно.

Во второй половине октября главный исполнительный директор испанской Repsol SA Джосу Джон Имаз заявил, что прекращение поставок дизтоплива из России и перебои с производством во Франции могут спровоцировать дефицит топлива и последующий рост цен на него.

В конце сентября испанская газета El Pais написала, что из-за нефтяного эмбарго ЕС может лишиться незаменимых российских сырьевых продуктов, включая дизельное топливо.