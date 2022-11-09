Ассоциация: импорт косметики в России по итогам 2022 года может сократиться на 41%

Импорт косметики и парфюмерии в Россию в текущем году может упасть на 41% по сравнению с показателями за прошлый год. При этом объемы внутреннего производства должны вырасти кратно уже в ближайшие годы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные доклада Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.

Причиной возможного падения импорта продуктов данной категории аналитики ассоциации товаропроизводителей назвали уход зарубежных брендов в связи с действием международных санкций западных стран против России. В итоги многие компании отрасли вынуждены сокращать производство или уходить с рынка.

«Импортные поставки в этом году могут сократиться на 41% относительно 2021 года, так как ряд крупнейших импортеров либо сокращают свою деятельность в России, либо полностью уходят с рынка <....> По итогам 2022 года ожидается, что объем российского рынка косметики и парфюмерии достигнет 220 миллиардов рублей», — говорится в материале.

При этом в ассоциации предрекли увеличение спроса граждан на парфюмерию и косметику российских брендов. Такая тенденция может возникнуть на внутреннем рынке страны в ближайшие годы, так как компаниям нужно будет компенсировать выпавшие объемы продукции зарубежных брендов, заключили эксперты.

В то же время среди западных компаний, которые решили покинуть российский рынок в недавнем времени, оказались и те, кто готовы вернуться обратно. 7 ноября Минпромторг запретил параллельный импорт продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Причиной стало желание вышеперечисленных брендов возобновить поставки в страну.