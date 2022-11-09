Фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает выделить Украине €18 млрд помощи в 2023 году

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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия предложила выделить Украине в 2023 году €18 млрд макрофинансовой помощи. Об этом он сообщила в своем Twitter, передает ТАСС.

«Мы предлагаем пакет поддержки в размере 18 млрд евро на 2023 год», — написала фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование предлагается направить регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению Украины и укреплению ее институтов.

В заявлении ЕК отмечается, что помощь будет предоставлена Киеву «на очень льготных условиях».

В нем говорится, что ЕК предложила «беспрецедентный» пакет поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год. Он будет предоставлен в виде кредитов, которые будут выплачиваться регулярными платежами с начала следующего года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Венгрия не поддержит подготовку пакета помощи Киеву Еврокомиссией на 2023 год.

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