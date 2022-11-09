Захарова заявила, что продление зерновой сделки зависит от выполнения российской части

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Umit Bektas/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее российской части. Об этом она сообщила в ходе брифинга с журналистами.

«Сожалеем, что по-прежнему нет прогресса по российской части черноморской сделки. <...> ЕС продолжает чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки», — сказала Захарова.

Она также отметила, что это будет учитываться при решении о продлении зерновой сделки.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявлял, что Москва недовольна тем, как снимаются ограничения с экспорта продовольствий и удобрений из РФ в рамках зерновой сделки.

8 ноября посол России в Белоруссии Борис Грызлов говорил, что переговоры по разблокировке экспорта из России в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены.

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