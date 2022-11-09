Захарова заявила, что продление зерновой сделки зависит от выполнения российской части

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продление зерновой сделки будет зависеть от выполнения ее российской части. Об этом она сообщила в ходе брифинга с журналистами.

«Сожалеем, что по-прежнему нет прогресса по российской части черноморской сделки. <...> ЕС продолжает чинить препятствия выходу наших удобрений и агропродукции на мировые рынки», — сказала Захарова.

Она также отметила, что это будет учитываться при решении о продлении зерновой сделки.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявлял, что Москва недовольна тем, как снимаются ограничения с экспорта продовольствий и удобрений из РФ в рамках зерновой сделки.

8 ноября посол России в Белоруссии Борис Грызлов говорил, что переговоры по разблокировке экспорта из России в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены.