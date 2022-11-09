Мишустин заявил, что малозначимых вопросов в оснащении войск РФ не может быть

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что является важным аспектом оснащение войск РФ, так как от этого зависят здоровье, жизнь и эффективность военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Мишустин также информировал о подготовке проекта межведомственного регламента взаимодействия по вопросам обеспечения вооруженных сил России.

«Президент [РФ Владимир Путин] на прошлой неделе провел совещание по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации и особо отметил необходимость действовать не по бюрократическим нормативам и инструкциям, а добиваться конкретного, нужного для всех результата...», — подчеркнул премьер.

Ко всему прочему, политик добавил, что планируется утвердить проект межведомственного регламента взаимодействия по вопросам, связанным с обеспечением ВС РФ.

«Он [регламент] направлен на стандартизацию всех процедур и позволит повысить скорость принятия решений», — заключил Мишустин.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов информировал, что курсы по начальной военной подготовке школьников введут в 2023 году