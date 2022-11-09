FT: Тайвань выделил $1,6 млрд на разработку и производство военных дронов

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Chiang Ying-ying/AP

Власти Тайваня выделяют 50 млрд тайваньских долларов ($1,6 млрд) для разработки и производства беспилотников группой местных частных компаний на случай возникновения угрозы безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что проект рассчитан на три года и его главной задачей является выпуск дронов «для конкретных миссий». Компании займутся созданием, в частности, микро-беспилотников и разведывательных БЛА, размещаемых на морских судах.

Отмечается, что по плану первые заказы поступят производителям к июлю 2023 года.

Ранее член законодательного юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии Тайваня Ван Динюй заявлял, что тайваньские военные должны обладать средствами борьбы с беспилотниками Народно-освободительной армии Китая (НОАК), чтобы защитить воздушное пространство территорий.

До этого издание The Straits Times со ссылкой на заявление министерства обороны страны сообщало, что в следующем году Тайвань начнет развертывание на прибрежных островах систем защиты от беспилотников. Уточнялось, что первые элементы системы будут развернуты на островах Цзиньмэнь, контролируемых Тайванем, расположенных напротив китайских городов Сямэнь и Цюаньчжоу.

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