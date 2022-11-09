Глава Минфина Чехии заявил о решении ЕС надавить на ФРГ для установления потолка цен на газ

Европейский союз (ЕС) собирается надавить на Германию для того, чтобы та поддержала установление потолка цен на газ из России. Об этом заявил глава Министерства финансов Чехии Збынек Станюра, передает Reuters.

«Давление стран, которые хотят этого, велико, и мы будем поднимать этот вопрос. Германия больше всех против. Многие в Европе терпеливо ведут с ними переговоры и пытаются изменить их мнение», — отметил Станюра.

По его словам, объединенный подход европейских стран к ценообразованию окажет положительное воздействие на бюджеты. Кроме того, благодаря этому самые богатые страны региона будут в куда лучшем положении, чтобы в будущем субсидировать отрасли, потребляющие больше всего энергии.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов сообщал, что ЕС больше не считает введение потолка цен на энергоресурсы эффективной мерой. По данным агентства, на заседании Еврокомиссии (ЕК) 7 ноября были представлены варианты действий для сдерживания роста стоимости топлива. Из них в качестве основного сценария рассматривалось создание динамического ценового коридора для газовых транзакций.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии согласовало меры, согласно которым цены на газ, электроэнергию и отопление для населения будут ограничены.