Эдельгериев заявил, что РФ могла бы раньше 2060 года добиться углеродной нейтральности

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Павел Бедняков/РИА Новости

Специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что РФ могла бы раньше 2060 года добиться углеродной нейтральности, если бы не вводимые санкции против страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ привержена выполнению взятых обязательств по климату.

«Мы идем к этому, наши экономические модели и расчеты показывают, что мы с этим справимся», — сказал он.

При этом спецпредставитель президента по вопросам климата обратил внимание, что если бы не было санкций, рестрикций и дискриминационного подхода, Россия смогла бы раньше прийти к углеродной нейтральности.

«То есть, если сейчас мы заявили 2060-й год, а могли бы прийти, допустим, к 2050-му году...», — считает Эдельгериев.

Среди проблем он назвал отсутствие доступа к международному финансированию при реализации проекта.

Ранее канцлер Олаф Шольц информировал, что ФРГ не откажется от стратегии углеродной нейтральности из-за снижения поставок газа из России.

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