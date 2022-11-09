Adidas оценил в €100 млн потерю выручки в третьем квартале из-за приостановки бизнеса в РФ

По итогам третьего квартала 2022 года выручка германского концерна по производству спортивной обуви и одежды Adidas сократилась более чем на €100 млн. Во многом это было обусловлено приостановкой деятельности на российском рынке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Решение компании приостановить собственную деятельность в России в конце первого квартала значительно сократило выручку более чем на €100 млн в третьем квартале, особенно затронув бизнес компании, ориентированный на потребителей», — говорится в заявлении концерна.

При этом за третий квартал выручка Adidas без учета курсовой разницы увеличилась на 4%. Однако в сентябре рост замедлился из-за ухудшения тенденций трафика в Китае и снижения потребительского спроса на ключевых западных рынках, уточнили в Adidas.

Рост выручки, выраженной в евро, за это время увеличился на 11% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года — с €5,752 млрд до €6,408 млрд. Операционная прибыль компании оказалась меньше, чем в 2021 году — €564 млн против €672 млн. Сильнее всего упала чистая выручка концерна — с €479 млн до €66 млн.

31 октября руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила о намерении немецкой компании по производству спортивной одежды и обуви Adidas отказаться от своих торговых точек в России. При этом данный процесс уже начался. Отказ будет касаться неформатных магазинов и слабых с точки зрения оборотов.