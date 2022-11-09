Российские банки стали активнее использовать Telegram-боты для коммуникации с клиентами

К осени 2022 года число банков, использующих Telegram-боты для коммуникации с клиентами, выросло в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями. Это было обусловлено блокировкой Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования компании Naumen.

«К осени 2022 года число банков, использующих Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом <....> Количество банковских чат-ботов с конца 2021 г. выросло на 27%, а голосовых помощников — на 45%», — говорится в материале.

При этом наиболее активно внедряли технологии чат-ботов крупные банки с активами свыше 1 млрд рублей и средние (от 100 млн до 1 млрд руб.). На их долю пришлось 87% банковских ботов.

В то же время большинство банков (18%) использовали для коммуникаций с клиентами чат-боты собственных сайтов. Еще 13% пользуются для этого Telegram, 5% — WhatsApp, 4% — Viber, а 1% предпочитают для проведения консультаций социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», уточняется в статье.

2 сентября сетевое издание «Код Дурова» сообщило, что в бета-версии популярного мессенджера Telegram для iOS и Android были обнаружены несколько новых функций, среди которых возможность устанавливать кастомные эмодзи в виде статуса профиля. Воспользоваться нововведением смогут только платные пользователи мессенджера. Кастомный статус будет отображаться как в профиле, так и возле имени в групповых чатах.