Госсектор и россияне скупили лекарств от COVID на сумму более 500 млрд рублей с начала пандемии

Государственный сектор и россияне за три года пандемии COVID-19 скупили лекарств от этой болезни на сумму свыше 500 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Headway Company, осуществляющей мониторинг тендерных закупок в фармацевтической отрасли.

По данным исследования, в период с января 2020 года до конца сентября 2022 года госзаказчики потратили 324,5 млрд руб. на лекарства, применяемые при лечении COVID-19. Оставшаяся часть суммы была потрачена россиянами.

В публикации отметили, что, несмотря на просьбы Минздрава не выписывать антибиотики в догоспитальном периоде, когда не подтверждена бактериальная пневмония, их все равно выписывали. Часть заболевших принимали антибактериальные средства самостоятельно, на основании полученной информации в СМИ или интернете об их эффективности.

В DSM Group подсчитали, что в допандемийном 2019 году антибактериальных средств было закуплено на 38 млрд рублей. В 2020 году россияне скупили их на 66,4 млрд рублей, а в 2021 году потратили 82,5 млрд рублей. При этом с января по сентябрь 2022 года было потрачено 57,6 млрд рублей. Самым популярным за все время из них стал умифеновир («Арбидол») — его купили на 47,7 млрд рублей.

В середине сентября аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) проанализировали онлайн-продажи лекарств и товаров для здоровья в августе-сентябре 2022 года и выяснили, как изменились предпочтения россиян в этой товарной категории с начала года. Так, в августе-сентябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом января-февраля этого года онлайн-оборот лекарств и товаров для здоровья вырос на 51%: онлайн-покупок стало больше на 54%, при этом средний чек снизился на 3% до 4296 рублей.