Украина предложила распространить «зерновую сделку» на порты Николаевской области

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Vincent Mundy/Reuters

Украина выступает за продление соглашений о вывозе продовольствия из страны не менее чем на год и их расширение на порты в Николаевской области. Об этом заявил Reuters замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

«Мы надеемся, что не позднее, чем на следующей неделе у нас будет понимание со стороны наших партнеров в лице Турции и ООН, а рынкам будет дан четкий сигнал относительно дальнейшего действия и продолжения [зерновой] инициативы», — сказал Васьков.

По его словам, Украина предложила Турции и ООН продлить сделку не менее, чем на год, а также расширить ее за счет включения портов в Николаевской области, через которые проходило 35% украинского экспорта продовольствия до начала СВО.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выступил за продление соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов «вне зависимости от желания» России.

29 октября в МИД РФ заявили о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение беспилотниками на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

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