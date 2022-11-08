Курс биткоина упал более чем на 11% в ходе биржевых торгов

Курс биткоина в ходе торгов 8 ноября упал на 11,15%, опустившись ниже $19 тыс. впервые с конца сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 22:20 мск, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами площадке биткоин дешевел до $18318, падая на 11,8%. Таких показателей на бирже не фиксировали на протяжении около полутора месяцев.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снизилась еще больше — на 12,18% — в среднем до $18237 за монету. Динамика везде приводится за сутки.

Таким образом, курс биткоина снижается третью торговую сессию подряд. Сегодня утром биржевая стоимость монеты оценивалась ниже $20 тыс. Столь низкого курса не фиксировали с 25 октября. Для сравнения, в начале года самая популярная в мире криптовалюта оценивалась в $46,2 тыс. — за 11 месяцев 2022 года курс биткоина снизился в 2,3 раза.

6 ноября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что курс биткоина к 10 ноября может подняться на отметку выше $22,5 тыс. Чем быстрее это произойдет, тем выше будет вероятность дальнейшего повышения курса криптовалюты до $25 тыс.