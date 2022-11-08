Зеленский призвал продлить «зерновую сделку» вне зависимости от желания России

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд в Киеве выступил за продление соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов «вне зависимости от желания» России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы считаем и придерживаемся той линии, что инициатива должна продолжиться вне зависимости от желания Российской Федерации», — сказал Зеленский, интересуясь позицией Соединенных Штатов по этому вопросу.

По данным Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, 8 ноября шесть судов прошли по черноморскому коридору в украинские порты в рамках сделки, и еще восемьдесят сухогрузов ожидают разрешения на проход. Кроме того, 13 судов с грузом ожидают проведения инспекций в территориальных водах Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее пояснил, что необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, поскольку она будет продлена при согласии сторон. Он подчеркнул, что экспорт российских удобрений является частью соглашения, и у РФ есть некоторые опасения о том, что их требования не выполняются.

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