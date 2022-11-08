Глава МВФ: около половины стран Евросоюза, вероятно, не смогут избежать рецессии в 2023 году

Усиление энергетического кризиса спровоцирует спад темпов экономического роста для ряда стран Евросоюза. Около половины государств блока могут оказаться под угрозой рецессии, приводит слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой ТАСС.

«Нас ждет тяжелый 2023 год, существует риск замедления роста экономики Китая, США и Европейского союза. В ЕС, вероятно, около половины членов будут находиться в рецессии», — предположила Георгиева в кулуарах 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

По ее словам, рост мировой экономики в следующем году составит 2,7%. Однако эти темпы являются одними из самых низких за последнее десятилетие.

«Глобальный рост в 2,7%, который мы прогнозируем, относительно низкий, если исключить ковид и глобальный кризис, то он самый низкий за последнее десятилетие», — заключила Георгиева.

Самым главным препятствием для экономического развития станет растущая инфляция. По этой причине центральные банки в настоящее время вынуждены повышать ключевые ставки, что вкупе с высоким курсом доллара может создать определенные проблемы для развивающихся стран, пояснила она.

10 октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия будет грозить странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. В то же время суммарные потери глобальной экономики к 2026 году достигнут $4 трлн.