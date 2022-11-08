Путин допустил замедление инфляции в России до 5% в начале 2023 года

Уровень инфляции в России в первом квартале 2023 года может составить около 5%. При этом зарплаты в стране должны опережать рост цен, приводит слова президента Владимира Путина РИА Новости.

«Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов», — заявил Путин в ходе совещания по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

При этом министр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что в 2023 году ожидает роста потребительских цен в стране на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. На этом фоне Путин поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы.

8 ноября глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что инфляция в России по итогам 2022 года окажется ниже прогнозируемых значений в 12,4%. Он предположил, что рост потребительских цен в стране к концу декабря будет на уровне 12-12,4%.