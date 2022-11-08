Решетников допустил, что инфляция в России к концу 2022 года окажется ниже прогнозируемых 12,4%

Уровень инфляции в России по итогам 2022 года может оказаться ниже прогноза Министерства экономического развития в 12,4% и составить 12-12,4%. Слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова приводит «Интерфакс».

«Ожидаемая оценка инфляции на конец года — 12,4%, это то, что заложено в прогнозе. При этом по текущим цифрам — по недельной инфляции и по инфляции октября, данные скоро будут (опубликованы — «Газета.Ru»), скорее всего, она даже будет чуть меньше. Точно не выше 12,4%, скорее всего диапазон будет 12,0-12,4%», — заявил Решетников на совещании по социальным вопросам у президента Владимира Путина.

Он также отметил индексацию пенсии и социальных выплат с 1 июня на 10%. При этом в федеральном бюджете предусмотрен дополнительный пересчет.

«В бюджет следующего года мы заложили дополнительную индексацию — еще 4,8%, то есть речь идет о том, что мы гарантировали, в совокупности, индексация у нас превысит тот уровень инфляции, который есть», — заключил Решетников.

21 сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года будет на уровне 12,4%. При этом в 2023 году этот показатель должен снизиться до 5,5%.