ЦБ: экономика России может столкнуться с накопленным эффектом проблем из-за структурной перестройки

В 2023 году российская экономика может столкнуться с накопленным эффектом проблем из-за структурной перестройки на фоне действия международных санкций со стороны западных стран. Об этом сообщается в ежеквартальном «Докладе о денежно-кредитной политике» Центробанка (ЦБ).

«В 2023 году в процессе структурной перестройки экономики может проявиться накопленный эффект проблем, которые имели второстепенное значение в момент первичной адаптации в 2022 году», — говорится в докладе регулятора.

Так, в следующем году завершится ряд ранее заключенных контрактов, поддерживающих бизнес-активность компаний в 2022 году. Кроме того, могут возникнуть трудности с ремонтом импортного оборудования в условиях риска нехватки качественных комплектующих.

На усугубление ситуации также могут повлиять санкции, которые были приняты в середине 2022 года, но срок вступления которых был отложен до конца 2022 — начала 2023 года. Все эти факторы могут привести к снижению темпов кредитования организаций до 7-12% в 2023 году, заключили аналитики ЦБ.

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о глобальном кризисе. В этих условиях России необходимо ускорить структурную перестройку своей экономики на фоне санкций и возможного сценария полномасштабного экономического кризиса.