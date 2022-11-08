Путин: в России много непредвиденных расходов с учетом особенностей сегодняшней ситуации

Президент России Владимир Путин назвал финансирование социальной сферы одним из ключевых вопросов, несмотря на обилие непредвиденных расходов. Его слова на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми передает РИА Новости.

Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы, несмотря на непредвиденные расходы

«Антон Германович (Силуанов, глава Минфина. — «Газета.Ru»), один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера в этом году с учетом специфики сегодняшнего дня», — сказал Путин.

Он также попросил главу Минфина уточнить вопрос, касающийся финансовой обеспеченности задач, которые должны решаться в социальной сфере.

В ходе совещания российский президент также заявил о необходимости свести к минимуму угрозу бедности для семей с детьми.

По словам Путина, темпы реального роста зарплат в России на данный момент отстают от роста цен, однако ситуация должна меняться к лучшему. Глава государства также отметил, что тенденция к снижению инфляции в РФ является устойчивой, и в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже.