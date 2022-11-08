Дуда упрекнул жителей Евросоюза в нежелании экономить энергию

Президент Польши Дуда упрекнул жителей Евросоюза в нежелании экономить энергию

Граждане Польши и других стран — членов Евросоюза предпочли личный комфорт и поддержание жизненных стандартов спасению Земли от угрозы глобального потепления. Об этом польский лидер Анджей Дуда заявил в своей речи на Конференции ООН по изменению климата COP27 в Египте.

По словам политика, которого цитирует НСН, миллионы граждан Евросоюза в течение грядущей зимы не зададутся вопросом реализации климатических целей. Гораздо больше их будет интересовать рост цен на источники энергии и катастрофическое снижение стандартов жизни.

Однако Дуда заявил, что поддерживает справедливую энергетическую трансформацию.

Президент Польши отметил, что для достижения целей климатической конвенции и Парижского соглашения следует решительно увеличить прилагаемые усилия и подходить к своим действиям ответственно.

Польский лидер подчеркнул, что все делается для того, чтобы переход на альтернативные источники энергии стал справедливым. Также Дуда добавил, что справедливая трансформация должна служить людям, а не наоборот.

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