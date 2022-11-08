Путин заявил, что зарплаты в России должны опережать рост цен

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы реального роста зарплат в России на данный момент отстают от роста цен, однако ситуация должна меняться к лучшему. Его слова на совещании о поддержке доходов семей передает ТАСС

Как отметил российский глава, тенденция к снижению инфляции в РФ является устойчивой, и в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже.

По словам Путина, ситуация на рынке труда в России является стабильной, а безработица в стране находится на минимальном уровне — 3,9%.

Президент также подчеркнул, что люди должны иметь возможность увеличивать свои доходы.

«Необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы. Что имею в виду? Прежде всего — за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», — заявил Путин.

Кроме того, президент РФ отметил, что главной задачей государственной поддержки является сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей.

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