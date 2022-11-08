В ЕС анонсировали выделение средств Киеву из нового пакета помощи

Вице-президент ЕК Домбровскис: Киев получит средства из нового пакета помощи ЕС в январе

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David Mdzinarishvili/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает 9 ноября представить предложения о новом пакете помощи Украине на €18 млрд в форме льготных кредитов, чтобы согласовать его до конца декабря и выделить первые средства в январе 2023 года. Об этом заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании 8 ноября с участие министров экономики и финансов стран Европейского союза.

Домбровскис добавил, что председательство Чехии в совете стран ЕС рассчитывает достичь решения по этому вопросу на совете министров экономики и финансов 6 декабря.

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дел Ляйен заявила, что ЕК до конца текущего года выделит Украине еще €3 млрд макрофинансовой помощи. При этом она уточнила, в августе Киев получил от ЕС €1 млрд, в октябре — еще €2 млрд.

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