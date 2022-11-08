Владелец брендов Persil, «Пемос» и «Ласка» запланировал уйти из России не раньше конца 2022 года

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, производящий бренды порошков Persil, «Пемос» и «Ласка», чистящего средства «Пемолюкс», клея «Момент» и другие, продолжает работу по выходу из российского бизнеса. Закрыть этот процесс планируется не раньше конца 2022 года, приводит слова финансового директора компании Марко Свободы РИА Новости.

«Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года. Не думаю, что это случится раньше», — заявил Свобода в ходе выступления на конференции для инвесторов.

По его словам, к российским активам компании проявляется большой интерес со стороны потенциальных покупателей. В то же время Свобода не стал раскрывать, о ком именно идет речь.

В России у Henkel 11 заводов и 12 офисов. 16 августа газета «Ведомости» сообщила о решении владельцев немецкого химико-промышленного концерна Henkel продать активы компании в России и Белоруссии. В числе возможных покупателей называлась российская компания «Технониколь», а также фирмы из Китая и Турции.

17 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о наличии как минимум пяти потенциальных покупателей завода немецкого химико-промышленного концерна Henkel в регионе. Завод уже укомплектован всем необходимым оборудованием, и у него есть сотрудники.