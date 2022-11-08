Сбер подарит бонусы за выбор программы накопительного страхования жизни

close
100%
Пресс-служба Сбера

Страховая компания «СберСтрахование жизни» подготовила подарки для клиентов, которые оформят программы накопительного страхования жизни (НСЖ) в рассрочку. Акция объявлена в честь «Зеленого дня», приуроченного ко дню рождения банка, и продлится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года.

За программу «Семейный актив» клиенты СберПремьер получат в подарок чекап — комплексное медицинское обследование от СберЗдоровья. Пройти его можно будет до 1 марта 2023 года.

За программу «Билет в будущее» предусмотрены бонусы СберСпасибо. Чем больше ежемесячный или ежегодный взнос — тем больше бонусов. За ежемесячный взнос клиентам начислят от 1500 до 2500 бонусов, за ежегодный — от 1500 до 3000.

Оформить договор НСЖ можно в любом офисе СберСтрахования жизни или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (программа «Билет в будущее»).

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию «Зеленый день». Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России.

Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие.

Со всеми предложениями «Зеленого дня» можно ознакомиться на сайте акции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть