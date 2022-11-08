Сбер подарит бонусы за выбор программы накопительного страхования жизни

Страховая компания «СберСтрахование жизни» подготовила подарки для клиентов, которые оформят программы накопительного страхования жизни (НСЖ) в рассрочку. Акция объявлена в честь «Зеленого дня», приуроченного ко дню рождения банка, и продлится с 10 ноября по 10 декабря 2022 года.

За программу «Семейный актив» клиенты СберПремьер получат в подарок чекап — комплексное медицинское обследование от СберЗдоровья. Пройти его можно будет до 1 марта 2023 года.

За программу «Билет в будущее» предусмотрены бонусы СберСпасибо. Чем больше ежемесячный или ежегодный взнос — тем больше бонусов. За ежемесячный взнос клиентам начислят от 1500 до 2500 бонусов, за ежегодный — от 1500 до 3000.

Оформить договор НСЖ можно в любом офисе СберСтрахования жизни или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (программа «Билет в будущее»).

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию «Зеленый день». Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России.

Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие.

Со всеми предложениями «Зеленого дня» можно ознакомиться на сайте акции.