МИД: Россия недовольна, как снимаются ограничения с ее экспорта в рамках зерновой сделки

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва недовольна тем, как снимаются ограничения с экспорта продовольствий и удобрений из РФ в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

«По российской части прогресса большого мы не наблюдаем. Все факторы будут учитываться при принятии окончательного решения относительно продления», — сказал он.

При этом Руденко отметил, что еще есть время, и «мы смотрим, как реализуется эта сделка».

8 ноября посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявлял, что переговоры по разблокировке экспорта из России в рамках продуктовой сделки, в том числе по подключению Россельхозбанка к системе SWIFT, идут, но медленно.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что препятствия для экспорта российской агропродукции не были полностью устранены.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва до сих пор не видит подвижек в части снятия ограничения с российского экспорта в рамках зерновой сделки с Украиной.