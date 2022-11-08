Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что страна частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях. Об этом он сказал в интервью телеканалу TRT Haber.

«Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — рассказал Донмез.

Он также отметил, что Анкара и Москва ведут технические работы по торговле в национальных валютах.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях.

В конце октября представитель турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу сообщал, что Турция начала проводить торговлю с Россией в национальных валютах: в лирах и рублях.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также заявлял, что Европа может получить российский газ через «газовый хаб» в Турции.