Центр распределения газа по проекту хаба в Турции будет находиться во Фракии

Минэнерго Турции: центр распределения газа по проекту хаба расположится во Фракии

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Bernadett Szabo/Reuters

Центр распределения газа в рамках предложенного Россией проекта газового хаба в Турции будет располагаться во Фракии, передает РИА Новости.

Как сообщили в Минэнерго Турции, Анкара проводит переговоры с возможными поставщиками газа и намерена провести конференцию по этому вопросу в январе-феврале.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнял ранее, что местом создания газового хаба в рамках договоренности Турции и России будет Тракье. По его словам, восточная часть области Фракия — самое удобное место для этих целей.

В свою очередь официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что Турция является самым подходящим распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.

До этого президент России Владимир Путин пояснил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой напрямую. Он назвал проект реалистичным и заявил, что у России найдется много покупателей ее газа.

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