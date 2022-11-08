Набиуллина заявила об ухудшении ситуации в мировой экономике

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более «жесткого» варианта развития событий. Ее слова на заседании комитетов Госдумы, рассматривающих «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024–2025 годов», передает РИА Новости.

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики — они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации», — сказала глава ЦБ РФ.

По словам Набиуллиной, в сложившейся экономической ситуации нужно «создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики». Однако Банк России в настоящее время не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений, несмотря на смягчение мер контроля за движением капитала и введенных после заморозки валютной части российских резервов.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину лета 2023 года. По словам главы ЦБ, спрос со стороны государственного сектора продолжит поддерживать экономическую активность в стране.