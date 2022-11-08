Bloomberg: отказ ЕС от российского газа приведет к «энергетической нищете» в менее богатых странах

Отказ Евросоюза (ЕС) от газа из России ввиду санкций приведет не только к большим счетам в самих европейских странах, но и подтолкнет менее богатые страны к «энергетической нищете». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на мнения экспертов рынка и аналитиков.

«Опасения энергетической безопасности в Европе ведут к энергетической бедности в странах с формирующимся рынком. Они не в состоянии удовлетворить ни сегодняшние, ни завтрашние потребности в энергии, так как отрезаны от доступных источников, а наиболее вероятные последствия — закрытие заводов, более частые и продолжительные перебои с электроэнергией, разжигание социальных волнений», — отметил аналитик по энергетике Credit Suisse Group AG Сол Кавоник.

По данным агентства, поставщики топлива в Катаре и США принимают заявки от европейских импортеров, которые хотят обеспечить себя большими поставками. Из-за этого развивающиеся страны, такие как Пакистан, Бангладеш и Таиланд, вынуждены конкурировать с Германией и другими крупными европейскими экономиками.

Трейдеры и участники рынка указали, что из-за скачка цен на энергоносители некоторые поставщики решили переориентировать уже запланированные поставки на азиатские рынки в Европу в пользу тех, кто заплатит больше всего. При этом высокие цены на топливо компенсируют любые возможные штрафы за уклонение от поставок.

Ранее во вторник издание Pravda писало, что Европа не исключает возможность того, что Россия неожиданно заблокирует поставки газа в «недружественные» страны, создав «газовый коллапс» в регионе.