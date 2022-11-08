В МИД Финляндии заявили о выделении €7 млн на транспортировку зерна с Украины в Сомали

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Vadim Ghirda/AP

В министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что страна выделяет €15,7 млн гуманитарной помощи странам Африканского Рога, из которых €7 млн направят для транспортировки украинского зерна в Сомали. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение служит поддержкой поставок зерна с Украины в Африку в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

«Страны Африканского Рога особенно зависят от импорта зерна из России и с Украины <...> Финляндия выделяет €15,7 млн в качестве гуманитарной помощи региону. Из этой суммы почти €7 млн будет направлено через ВПП ООН, чтобы помочь облегчить транспортировку украинского зерна в Сомали», — сказано в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в ходе прошедших накануне переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил выход российской агропромышленной продукции на рынки. Турецкий лидер уточнил, что на первом этапе агропродукцию из России получат «нуждающиеся страны»: Сомали, Судан и Джибути.

До этого Путин говорил, что Москва готова безвозмездно поставить беднейшим странам весь объем предназначавшегося для них зерна даже в случае выхода из зерновой сделки.

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