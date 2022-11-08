Bloomberg: схема ЕС по предоставлению Украине $18 млрд подразумевает перечень условий

Механизм выделения Украине «очень льготных кредитов» в размере 18 миллиардов евро, который Еврокомиссия планирует представить 9 ноября, предполагает выполнение ряда условий. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию. План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — пишет агентство.

Предоставление кредитов будет обусловлено выполнением Киевом определённых условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, цитирует публикацию Life.ru.

Эти же требования Украина должна соблюдать для продолжения процесса присоединения к Евросоюзу.

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