РБК: Nokia запросила у США и Финляндии лицензию на поставку России телеком-оборудования

Финская транснациональная компания Nokia якобы обратилась к Соединенным Штатам в целях получения лицензии на поставки в РФ телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, запрос обоснован необходимостью исполнить обязательства по ранее заключенным контрактам перед уходом Nokia с рынка России.

Предварительно, финская организация направила запрос в американский регулятор Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерство иностранных дел Финляндии.

Запрос американской стороне мотивирован тем, что часть патентов Nokia принадлежит предприятию Alcatel-Lucent (США).

«Речь идет не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях...» — подчеркнул собеседник СМИ.

Как разъясняется, благодаря поставкам получится обеспечить нормальное функционирования существующих сетей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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