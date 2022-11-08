Росавиация разрешила полеты в Таиланд из Приморья

Росавиация и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья, однако это не гарантирует старт перелетов, сообщает РИА Новости.

По информации представителя Дальневосточной региональной ассоциации туризма, билетов на эти рейсы пока нет в продаже и пока нельзя сказать точно, что эти рейсы будут.

«Как только появится на сайте «Аэрофлота» информация о продаже билетов, цены, график вылетов, детали рейсов, вот тогда можно говорить, что «Аэрофлот» полетит», — сказала собеседница.

Она уточнила, что Росавиация дала согласие «Аэрофлоту», заявка подана и служба аэропорта Владивосток «с удовольствием дает им это подтверждение». По ее данным, билеты не будут дешевыми.

На сайте аэропорта Владивостока уже появилась информация о рейсах «Аэрофлота» на Пхукет и Бангкок 26 ноября.

Накануне Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 15 ноября.