«Укрэнерго»: энергетики должны готовиться к блэкауту, его вероятность зависит от обстрелов

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что вероятность блэкаута на территории Украины зависит от интенсивности обстрелов, энергетики делают все, чтобы этого не допустить. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, местные власти и представители энергетических компаний должны быть готовы к более пессимистическим сценариям, например, к блэкауту.

«Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов. Мы, энергетики, будем делать всё, чтобы такого сценария не допустить», — рассказал Кудрицкий.

Ранее исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что аварийные отключения электроэнергии в городах Украины будут применяться еще две недели.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.